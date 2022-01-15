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Çatalköy' de Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Çatalköy' de Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

14.01.2022 tarihinde, Çatalköy’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili
yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen Y.M.A.(E-22) tespit edilerek tutuklanmıştır.


Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın; Çatalköy’ de iki farklı ikametgahtan toplam
1750 TL nakit para ve bir şahsa ait olup çalışır vaziyette bulunan aracı mal sahibinden izinsiz
alıkoyarak kullandıktan sonra terk edip, aracın kontak anahtarını çaldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

 

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