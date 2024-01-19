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Çatalköy - Esentepe ana yolu bugün 5 saat boyunca trafiğe kapatılacak

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Karaağaç köy girişinde inşa edilecek yaya üst geçit projesi kapsamında Çatalköy - Esentepe ana yolu bugün 5 saat boyunca trafik akışına kapatılacak.
Çatalköy - Esentepe ana yolu bugün 5 saat boyunca trafiğe kapatılacak

Karayolları Dairesi, Çatalköy - Esentepe ana yolunda Karağaç köy girişinde inşa edilecek yaya üst geçit projesi nedeni ile ana yoldaki trafik akışının bugün Tuncay Restoran karşısındaki eski sahil yolu üzerinden iki yönlü olarak sağlanacağını duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, düzenlemenin 09.00-14.00 saatleri arasında olacağı kaydedildi. 

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.

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