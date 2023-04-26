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Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Bakan Öztürkler’i ziyaret etti

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Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’i ziyaret etti. Ziyaret ilişkin açıklama yapan Öztürkler, "Yürüttüğümüz ortak çalışmaları çok samimi bir ortamda görüştük, çeşitli konularda istişarede bulunduk." dedi.
Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Bakan Öztürkler’i ziyaret etti

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’i ziyaret etti.

Bakan Öztürkler, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak,Kırok'un üniversiteden arkadaşı olduğunu belirtti, “Ülkemiz, insanlarımız için yürüttüğümüz ortak çalışmaları çok samimi bir ortamda görüştük, çeşitli konularda istişarede bulunduk. Kendisine halkımıza hizmet yolunda atacağı adımlarda başarılar diliyorum.” dedi.

 

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