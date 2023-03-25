Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde tek yetkili sendika Kamu-İş oldu

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde yapılan seçimde yetkili sendika Kamu-İş oldu.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) artık belediyelerde de örgütleniyor.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde bugün yapılan seçimde Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile yarışan Kamu-İş; çalışanların çoğunun oyunu alarak tek yetkili sendika oldu.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “Belediyelerde örgütlenmeyi sürdüreceğiz. Başta, Çatalköy-Esentepe Belediyesi emekçileri olmak üzere tüm çalışanların hakları için sonuna kadar mücadele etmeye devam” ifadelerini kullandı.