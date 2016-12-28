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Çatalköy İlkokulu’nda şehitler anıldı

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Çatalköy İlkokulu’nda şehitler anıldı
Çatalköy İlkokulu Okul - Aile Birliğinin, Çatalköy Belediyesi Himayesinde düzenlediği Çatalköy Satranç Turnuvası dördüncü turunda Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Şehit düşenler anıldı.

Saygı duruşunun ardından , şiirler okundu. “ Şehitlerimizi anmak, bizim vefa borcumuzdur. Nur içinde yatsınlar ” dendi.

        21 Aralık Milli  Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında , 26 Aralık  Pazartesi günü,  köyümüzde yaşayan , ulaşabildiğimiz  şehit aileleri ile  şehitlerimizi andık. Şehitlerimizden; Zeka Adil  ,  Kaymakam Masar , Mehmet  Karamustafa , Bayram  Mustafa  , Kamil Raif Dimililer, Hamit Çeliktaşlılar anısına ailelerine “ Anı Belgesi ” verildi. Şehitlerin Kıbrıs Türk tarihine altın harflerle yazıldıkları anlatıldı.

 

                               HAFTANIN  TAKIMI  OSKAR GRUP  SATRANÇ  TAKIMI

    Turnuvamızın dördüncü haftasında 18 puan toplayan Oskar  Grup  Satranç  Takımı haftanın takımı oldu. Bu güzel avarajla üst sıralara yükselerek ikinciliğe  yükseldi.  Turnuvada birinci haftadan itibaren   Lider takım olan Pia Bella Otel Satranç Takımı  bu hafta da Mis Yoğurtları  Satranç  Takımını dört  puan  farkla yenerek liderliğini sürdürdü.  Güden Hırdavat  Satranç Takımı, Çatalköy Belediyesi  Satranç Takımı, Siba Satranç Takımı, Kuşcu Kardeşler  Satranç Takımları   rakiplerine üstünlük sağlayan haftanın başarılı takımları oldu.

         Pest World Cyprus Satranç Takımı    , Sultan’s Restaurant   Satranç Takımı, Mis Yoğurtları  Satranç Takımı, Shayna Restaurant   Satranç Takımı , Supreme Market Satranç Takımı ,Şah Market  Satranç Takımıları haftayı yenik  kapatmalarına rağmen yarıştan kopmayan  şampiyonlukta iddialı takımlar olarak yola devam ettiler.

 

     Dördüncü  Tur Sonuçları

Pest World Cyprus S.T.        8.0   -   18.0      Oskar Grup S.T.    

Çatalköy Belediyesi  S.T.    15.0   -   11.0      Şah Market   S.T.  

Siba  S.T.                               13.5   -    12.5      Shayna Restaurant  

Güden Hırdavat  S.T.          15.5   -    10.5       Supreme Market S.T. 

 Kuşcu Kardeşler  S.T.         15.0    -    11.0      Sultan’s Restaurant   S.T.   

 Pia Bella Otel S.T.               15.0    -    11.0      Mis Yoğurtları   S.T.     

                                                                                                                                                          

          Dördüncü Tur Sonucunda Oluşan Puan Durumu:

Pia Bella Otel Satranç Takımı                                        60.5       Puan

Oskar  Grup  Satranç  Takımı                                         59.5      Puan  

Kuşcu Kardeşler  Satranç Takımı                                   58.5       Puan                                                                                     

Shayna Restaurant   Satranç Takımı                            57.5       Puan                               

Güden Hırdavat  Satranç Takımı                                   57.0       Puan

Siba Satranç Takımı                                                         55.0       Puan

Çatalköy Belediyesi  Satranç Takımı                              51.0       Puan                

Supreme Market Satranç Takımı                                  47.0       Puan                                                                 

Şah Market  Satranç Takımı                                            47.0       Puan

Mis Yoğurtları  Satranç Takımı                                        45.0       Puan

Pest World Cyprus Satranç Takımı                                 43.0       Puan

Sultan’s Restaurant   Satranç Takımı                              43.0       Puan 

 

          5. Turda Karşılaşacak Takımlar

Şah Market   S.T.                     -           Pest World Cyprus S.T.    

Oskar Grup S.T.                       -           Siba  S.T.      

Shayna Restaurant                 -           Güden Hırdavat  S.T.  

 Supreme Market S.T.            -           Kuşcu Kardeşler  S.T. 

 Sultan’s Restaurant   S.T.      -           Pia Bella Otel S.T.          

Mis Yoğurtları   S.T.                 -          Çatalköy Belediyesi  S.T.  

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