Çatalköy İlkokulu’nda şehitler anıldı

Saygı duruşunun ardından , şiirler okundu. “ Şehitlerimizi anmak, bizim vefa borcumuzdur. Nur içinde yatsınlar ” dendi.
21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında , 26 Aralık Pazartesi günü, köyümüzde yaşayan , ulaşabildiğimiz şehit aileleri ile şehitlerimizi andık. Şehitlerimizden; Zeka Adil , Kaymakam Masar , Mehmet Karamustafa , Bayram Mustafa , Kamil Raif Dimililer, Hamit Çeliktaşlılar anısına ailelerine “ Anı Belgesi ” verildi. Şehitlerin Kıbrıs Türk tarihine altın harflerle yazıldıkları anlatıldı.
HAFTANIN TAKIMI OSKAR GRUP SATRANÇ TAKIMI
Turnuvamızın dördüncü haftasında 18 puan toplayan Oskar Grup Satranç Takımı haftanın takımı oldu. Bu güzel avarajla üst sıralara yükselerek ikinciliğe yükseldi. Turnuvada birinci haftadan itibaren Lider takım olan Pia Bella Otel Satranç Takımı bu hafta da Mis Yoğurtları Satranç Takımını dört puan farkla yenerek liderliğini sürdürdü. Güden Hırdavat Satranç Takımı, Çatalköy Belediyesi Satranç Takımı, Siba Satranç Takımı, Kuşcu Kardeşler Satranç Takımları rakiplerine üstünlük sağlayan haftanın başarılı takımları oldu.
Pest World Cyprus Satranç Takımı , Sultan’s Restaurant Satranç Takımı, Mis Yoğurtları Satranç Takımı, Shayna Restaurant Satranç Takımı , Supreme Market Satranç Takımı ,Şah Market Satranç Takımıları haftayı yenik kapatmalarına rağmen yarıştan kopmayan şampiyonlukta iddialı takımlar olarak yola devam ettiler.
Dördüncü Tur Sonuçları
Pest World Cyprus S.T. 8.0 - 18.0 Oskar Grup S.T.
Çatalköy Belediyesi S.T. 15.0 - 11.0 Şah Market S.T.
Siba S.T. 13.5 - 12.5 Shayna Restaurant
Güden Hırdavat S.T. 15.5 - 10.5 Supreme Market S.T.
Kuşcu Kardeşler S.T. 15.0 - 11.0 Sultan’s Restaurant S.T.
Pia Bella Otel S.T. 15.0 - 11.0 Mis Yoğurtları S.T.
Dördüncü Tur Sonucunda Oluşan Puan Durumu:
Pia Bella Otel Satranç Takımı 60.5 Puan
Oskar Grup Satranç Takımı 59.5 Puan
Kuşcu Kardeşler Satranç Takımı 58.5 Puan
Shayna Restaurant Satranç Takımı 57.5 Puan
Güden Hırdavat Satranç Takımı 57.0 Puan
Siba Satranç Takımı 55.0 Puan
Çatalköy Belediyesi Satranç Takımı 51.0 Puan
Supreme Market Satranç Takımı 47.0 Puan
Şah Market Satranç Takımı 47.0 Puan
Mis Yoğurtları Satranç Takımı 45.0 Puan
Pest World Cyprus Satranç Takımı 43.0 Puan
Sultan’s Restaurant Satranç Takımı 43.0 Puan
5. Turda Karşılaşacak Takımlar
Şah Market S.T. - Pest World Cyprus S.T.
Oskar Grup S.T. - Siba S.T.
Shayna Restaurant - Güden Hırdavat S.T.
Supreme Market S.T. - Kuşcu Kardeşler S.T.
Sultan’s Restaurant S.T. - Pia Bella Otel S.T.
Mis Yoğurtları S.T. - Çatalköy Belediyesi S.T.
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