Çatalköy İlkokulu’nda şehitler anıldı

Çatalköy İlkokulu Okul - Aile Birliğinin, Çatalköy Belediyesi Himayesinde düzenlediği Çatalköy Satranç Turnuvası dördüncü turunda Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Şehit düşenler anıldı.

Saygı duruşunun ardından , şiirler okundu. “ Şehitlerimizi anmak, bizim vefa borcumuzdur. Nur içinde yatsınlar ” dendi.

21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında , 26 Aralık Pazartesi günü, köyümüzde yaşayan , ulaşabildiğimiz şehit aileleri ile şehitlerimizi andık. Şehitlerimizden; Zeka Adil , Kaymakam Masar , Mehmet Karamustafa , Bayram Mustafa , Kamil Raif Dimililer, Hamit Çeliktaşlılar anısına ailelerine “ Anı Belgesi ” verildi. Şehitlerin Kıbrıs Türk tarihine altın harflerle yazıldıkları anlatıldı.

HAFTANIN TAKIMI OSKAR GRUP SATRANÇ TAKIMI

Turnuvamızın dördüncü haftasında 18 puan toplayan Oskar Grup Satranç Takımı haftanın takımı oldu. Bu güzel avarajla üst sıralara yükselerek ikinciliğe yükseldi. Turnuvada birinci haftadan itibaren Lider takım olan Pia Bella Otel Satranç Takımı bu hafta da Mis Yoğurtları Satranç Takımını dört puan farkla yenerek liderliğini sürdürdü. Güden Hırdavat Satranç Takımı, Çatalköy Belediyesi Satranç Takımı, Siba Satranç Takımı, Kuşcu Kardeşler Satranç Takımları rakiplerine üstünlük sağlayan haftanın başarılı takımları oldu.

Pest World Cyprus Satranç Takımı , Sultan’s Restaurant Satranç Takımı, Mis Yoğurtları Satranç Takımı, Shayna Restaurant Satranç Takımı , Supreme Market Satranç Takımı ,Şah Market Satranç Takımıları haftayı yenik kapatmalarına rağmen yarıştan kopmayan şampiyonlukta iddialı takımlar olarak yola devam ettiler.

Dördüncü Tur Sonuçları

Pest World Cyprus S.T. 8.0 - 18.0 Oskar Grup S.T.

Çatalköy Belediyesi S.T. 15.0 - 11.0 Şah Market S.T.

Siba S.T. 13.5 - 12.5 Shayna Restaurant

Güden Hırdavat S.T. 15.5 - 10.5 Supreme Market S.T.

Kuşcu Kardeşler S.T. 15.0 - 11.0 Sultan’s Restaurant S.T.

Pia Bella Otel S.T. 15.0 - 11.0 Mis Yoğurtları S.T.

Dördüncü Tur Sonucunda Oluşan Puan Durumu:

Pia Bella Otel Satranç Takımı 60.5 Puan

Oskar Grup Satranç Takımı 59.5 Puan

Kuşcu Kardeşler Satranç Takımı 58.5 Puan

Shayna Restaurant Satranç Takımı 57.5 Puan

Güden Hırdavat Satranç Takımı 57.0 Puan

Siba Satranç Takımı 55.0 Puan

Çatalköy Belediyesi Satranç Takımı 51.0 Puan

Supreme Market Satranç Takımı 47.0 Puan

Şah Market Satranç Takımı 47.0 Puan

Mis Yoğurtları Satranç Takımı 45.0 Puan

Pest World Cyprus Satranç Takımı 43.0 Puan

Sultan’s Restaurant Satranç Takımı 43.0 Puan

5. Turda Karşılaşacak Takımlar

Şah Market S.T. - Pest World Cyprus S.T.

Oskar Grup S.T. - Siba S.T.

Shayna Restaurant - Güden Hırdavat S.T.

Supreme Market S.T. - Kuşcu Kardeşler S.T.

Sultan’s Restaurant S.T. - Pia Bella Otel S.T.

Mis Yoğurtları S.T. - Çatalköy Belediyesi S.T.