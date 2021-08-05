Çatalköy sakini aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
04.08.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Çatalköy’de sakin Gerald FILBIN (E-74) ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
PGM Basın Subaylığı açıkladı:
04.08.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Çatalköy’de sakin Gerald FILBIN (E-74) ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.