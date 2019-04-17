Çatalköy tiyatroya doydu

Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibi tarafından sahnelenen Yıldız Olmak Kolay mı oyunu izleyicilerden tam not aldı

Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibi tarafından sahnelenen Yıldız Olmak Kolay mı oyunu izleyicilerden tam not aldı

Çatalköy “Sanata Evet” Dedi

Ömer Kadiroğlu

Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su ekibi tarafından sahneye konulan Nahid Sırrı Örik’in yazdığı Tarık Günersel’in tiyatroya uyarladığı ve Nermin Uğur’un yönettiği Yıldız Olmak Kolay Mı? Oyunu önceki akşam ve dün akşam izleyicilerle buluştu. Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun ayakta alkışlandı. 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde prömiyer yapan oyun dün akşam yine izleyici ile buluştu. İzleyiciyi 40’lı yıllara götüren ve bu yıllardaki şarkılarla keyifli bir oyunu sahneye koyan Tiyatro Su ekibi izleyiciden tam not aldı. Oyuna Türk Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu Hüseyin Köroğlu, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İzel Seylani, Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genç ve Çocuk Tiyatro Ekipleri Çalıştırıcısı İsmihan Yorgancı, Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, Belediye Meclis Üyeleri, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları oyuncularından Cevahir Caşgir ile Türkey Öztigin ve Tiyatro severler katıldı. Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik yaptığı konuşmada sanatın ülkede yaşatılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Bu yıl üç oyunu sahneye koyduklarını ifade eden Atik, ülkede bunun bir ilk olduğunu söyledi. Bu yıl sahneye koydukları üç oyunun ada geneli ile yurtdışı turnelerinin de kısa süre sonra yapılacağını paylaşarak “Yaşasın Tiyatro, Yaşasın Sanat Sanata Evet” diyerek konuşmasını tamamladı.

Geniş Oyuncu Kadrosu

Yardımcı yönetmenliklerini Fatoş Tüney, Mehmet Soyluoğlu ve Perihan Hulusioğlu’nun yaptığı “Yıldız Olmak Kolay Mı?” oyunun geniş bir kadrosu bulunuyor. Dekor tasarımı Derman Atik tarafından yapılırken kostüm seçimi Mehmet Soyluoğlu, Fatoş Tüney, ışık tasarımı Mehmet Saygıer, müzikler Evren Mercimekçi tarafından uygulanıyor.

Özge Çerkez, Emine Gürçağ, Ersin Sargın, Haluk Ramon Serhun, Soner Eminağa, Özlem Akçal, Gamze Doğruyol, Rafet Futsi, Nezahet Sözerim, Gülen Ataner, Gülüşan Gazanfer, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Evren Mercimekçi, Fatoş Tüney ve Dilek Seçkin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler olurken Sazendeler; Ferit Dar, Kemal Derin, Selçuk Orakçı, Ayhan Çoköz, Hanendeler; Faize Sertel, Şerife Eminağa, Sevil Birben Sargın, Aileta Futsi, Ayşen Rahvancıoğlu, Jale Yılmaz, Bahar Akpınar oyuna ayrı bir renk katıyor.

Işık uygulaması Mehmet Saygıer, müzik efekt Uygulama Ömer Kadiroğlu, dekor uygulama Levent Korol ile Celal Onat tarafından yapılırken Fethi Ercan da perdecilik görevinde yer alıyor.