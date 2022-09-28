Çatalköy ve Boğaz Lavinium Sitesi’nde bugün elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Çatalköy Şah Market ile Çatalköy Lemar arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
KIB-TEK’ten yapılan bir diğer açıklamaya göre, Boğaz Lavinium Sitesi’ne orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaşanacak kesinti 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında etkili olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.