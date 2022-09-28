  • BIST 3.265,64
  • Altın 963.879
  • Dolar 18.4489
  • Euro 17.6228
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Çatalköy ve Boğaz Lavinium Sitesi’nde bugün elektrik kesintisi yaşanacak

» »
KIB-TEK, Çatalköy’de bugün 09.00-12.00 saatleri arasında, Boğaz Lavinium Sitesi’nde ise 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Çatalköy ve Boğaz Lavinium Sitesi’nde bugün elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Çatalköy Şah Market ile Çatalköy Lemar arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan bir diğer açıklamaya göre, Boğaz Lavinium Sitesi’ne orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaşanacak kesinti 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında etkili olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 28 Eylül 2022 Çarşamba nöbetçi olan eczaneler..28 Eylül 2022 Çarşamba 07:30
  • Rukiye Hurmalı Ovalı Hayatını Kaybetti27 Eylül 2022 Salı 23:51
  • Rahvancıoğlu: Türkiye’ye Giremesem De Fikirlerimiz Bu Zorba İktidar Yokken Bile Türkiye’de Vardı27 Eylül 2022 Salı 23:47
  • Feci Kaza! 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı27 Eylül 2022 Salı 23:43
  • Üstel: Başın sağ olsun Mersin27 Eylül 2022 Salı 21:26
  • Maliye Bakanlığı 8 milyon dolar borçlanma için ihaleye çıktı27 Eylül 2022 Salı 21:22
  • Dikkat! Elektrik kesintisi27 Eylül 2022 Salı 21:17
  • Ekmeğe %25 zam geliyor...27 Eylül 2022 Salı 21:00
  • Resmi Gazete’de görevden alma ve atama kararnameleri yayımlandı27 Eylül 2022 Salı 20:08
  • Rahvancıoğlu: Türkiye’ye Giremesem De Fikirlerimiz Bu Zorba İktidar Yokken Bile Türkiye’de Vardı27 Eylül 2022 Salı 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti