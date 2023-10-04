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Çatalköy ve civarında bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Çatalköy ve civarında elektrik kesintisi yaşanacak.
Çatalköy ve civarında bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Çatalköy ve civarında 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatil Köyü ve civarı, Çatalköy'ün güney batısı, Olive Tree Tatil Köyü bölgesi, Savyon Sitesi bölgesi, Çatalköy'ün batısı, Supreme Süpermarket bölgesi, Çatalköy kuzey sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesi etkilenecek.

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