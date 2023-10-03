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Çatalköy ve Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu… 4 tutuklu var

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Çatalköy ve Gazimağusa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
Çatalköy ve Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu… 4 tutuklu var

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre,  bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Çatalköy’de yaptığı “Kaçış Yok Operasyonu”nda D.E.(E-47), A.L.(K-35) ve G.H.’nin (K-33) evinde aramada yapıldı.  

Aramada yaklaşık 43 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 12 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 bin 495 TL ve 10 Euro nakit para bulundu. Söz konusu kişiler tutuklandı.

Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda D.K.’nin (E-42) tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 kağıt parçası tespit edildi.  Bahse konu kişi tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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