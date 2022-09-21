Çatalköy ve Mevlevi’de bugün elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Çatalköy bölgesinde Çatalköy Şah Market ile Eski Lemar arasında kalan bölgeye 09.00 - 12:00 saatleri arasında elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Kurumdan yapılan bir diğer açıklamaya göre, Mevlevi kırsal kesim arsaları ve civarında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 - 12.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.