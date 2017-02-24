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Çatalköy yolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

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Çatalköy yolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Çatalköy - Arapköy yolunda gerçekleşen trafik kazasında motorlu araç sürücüsü feci şekilde can verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün (24.02.2017), saat 13:15 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu 6-7’nci KM’leri arasında (Çatalköy-Cornaro Kavşağı), Neil Harvey Sılbery (E-72), yönetimindeki JK 703 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Bangladeş uyruklu Mohammed Sazzad Hossaın (E-35) yönetimindeki NZ 569 plakalı motosiklet sürücüsü ile çarpıştığı öğrenildi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Mohammed Sazzad Hossain  Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

JK 703 plakalı araç sürücüsü Neil Harvey Sılbery’nin tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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