Çatalköy'de Acı Kayıp: Abdul Rahman (E-38) Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi

Çatalköy'de Acı Bir Kayıp: Abdul Rahman (E-38) Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti

Çatalköy'de 4 Kasım 2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, bölge sakinlerinden Abdul Rahman (E-38), kendi aracıyla Girne-Esentepe Anayolu üzerinde seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak büyük bir trajediye sebep oldu. Hızla çağrılan ambulansla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdul Rahman, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gerçekleştirilen dış muayenede, Abdul Rahman'ın cansız bedeni üzerinde doktorlar tarafından yapılan incelemede darp ve cebir izlerine rastlanmamıştır. Ancak, kesin ölüm nedeni ve olayın arka planıyla ilgili detaylar netleşene kadar süren bir soruşturma başlatılmıştır.