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Çatalköy'de adam kaçırma ve darp: 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Çatalköy'de meydana gelen adam kaçırma ve darp suçundan tutuklanan 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı.
Çatalköy'de adam kaçırma ve darp: 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı

Çatalköy'de meydana gelen adam kaçırma ve darp suçundan tutuklanan M.H, V.H, S.D. ve K.D. bugün mahkemeye çıkarıldı.   

Girne Adli Şube’de görevli polis, 24 Mayıs 2023 tarihinde zanlılar V.H. ve S.D’nin Çatalköy Belediyesi çalışanı E.B’yİ Şehit Mustafa Mehmet Caddesi üzerinde bulunan evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdıklarını ve Beşparmak dağlarına götürdüklerini söyledi.   

Polis, zanlıların E.B’yi seçimde M.H’ye destek vermediği gerekçesiyle darp ettiklerini, hakaret ettiklerini belirterek, zanlıların E.B’yi tekrar araca bindirip, Arapköy’de bulunan eski başkana ait taş eve götürdüğünü ifade etti.  

 

Polis, M.H’nin taş evde E.B’ye "Bu sana ders olsun, seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" diyerek tehdit ettiğini, zanlıların daha sonra E.B.’yi plakası meçhul gri araçla Çatalköy'e geri götürdüğünü aktardı.   

YALAN İFADE VEREN 2 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI  

MOBESE görüntülerinin inceleneceğini belirten polis, zanlıların gözaltında olduğu 24 saatlik zaman diliminde yaptıkları araştırmada E.B'nin evinin önünden kaçırıldığına dair iddianın doğru olmadığını belirlediklerini ve yalan ifade veren 2 kişi hakkında işlem başlattıklarını açıkladı.  

Polis, olayla ilgili diğer iddiaların doğru olup olmadığının ortaya çıkarılması için mahkemeden 2 gün süre talep etti.  

Mahkeme, haklarında ‘zorla insan kaçırma, kasti hasar, şiddet tehdidi ve ciddi darp’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün süreyle polis nezaretinde kalmasına emir verdi. 

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