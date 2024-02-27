Çatalköy'de Alkollü Sürücünün Kaza Faciası: Araç Takla Attı, Sürücü Tutuklandı

Çatalköy'de Alkollü Sürücünün Karıştığı Trafik Kazası
26 Şubat 2024 tarihinde, saat 23:30 civarında, Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, bölgede geniş yankı uyandırmıştır. Sibelcan BAHÇACI (K-22) isimli şahsın, 339 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GB 233 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, yaşanan kaza faciasının temel sebeplerinden biridir.
Olayda, aracın yolun solundan çıkarak bir markete ait taş duvara çarpması ve takla atması, ardından yön levhasına çarparak tavanı üzerinde durması büyük bir faciayı önlemiştir. Neyse ki, kaza sonucunda yaralanan olmamıştır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.