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Çatalköy'de ani ölüm !

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Çatalköy’de dün gece 01.30 sıralarında, Nadir Elgün (E-53), kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Çatalköy'de ani ölüm !

Çatalköy’de dün gece 01.30 sıralarında, Nadir Elgün (E-53), kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan otopsi sonucu Elgün’ün ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

4 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Girne’de dün sabah 08.00 sıralarında Mehmet Emre Eğe isimli 4 aylık erkek bebek yatmakta olduğu pusette aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Bebeğin ölüm nedeni, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonrası tetkiklerin ardından belirlenecek.

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