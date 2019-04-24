Çatalköy'de ani ölüm !

Çatalköy’de dün gece 01.30 sıralarında, Nadir Elgün (E-53), kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan otopsi sonucu Elgün’ün ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
4 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Girne’de dün sabah 08.00 sıralarında Mehmet Emre Eğe isimli 4 aylık erkek bebek yatmakta olduğu pusette aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Bebeğin ölüm nedeni, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonrası tetkiklerin ardından belirlenecek.
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