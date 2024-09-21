Çatalköy'de Ani Ölümün Nedeni Belli Oldu

16 Eylül 2024 tarihinde, Çatalköy'deki evinin girişinde ölü bulunan 80 yaşındaki Robert David John Sykes'in ölüm sebebi belli oldu. Yapılan otopsi sonucunda, Sykes'in ölümünün "Opere Rektum Kanseri, Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Dolaşım ve Solunum Yetmezliği" nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.

Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için devam ediyor. Yaşanan ani ölüm, Sykes'in yakın çevresinde büyük bir üzüntü yaratırken, polis ekipleri soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.