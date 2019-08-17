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Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı

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Küçükkaymaklı, Gazimağusa ve Girne’de de hırsızlık olayları yaşandı.
Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı

Çatalköy’de bir eve hırsızlık için giren kişi, ev halkı tarafından suçüstü yakalandı. Bugün 04.30 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayında, Sibel Uludağ’a ait eve giren M.C.Ç. (E-27) sandalye üzerinde bulunan Uludağ’a ait çantayı çalmak üzereyken evdekiler tarafından tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, M.C.Ç. tutuklandı.

 

Küçükkaymaklı ve Mağusa’da hırsızlık

Küçükkaymaklı’da  26-27 Temmuz tarihlerinde, Cevatbey Sokak’taki bir eve giren  J.C.W.(E-22), Samsung Note 4 marka bir cep telefonunu çalmaktan tutuklandı.

Öte yandan 2 Ağustos’ta Mağusa’da, Darya Samodelko’nun kaldığı odadan 900 dolar nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen N.E.O.(E-19) tutuklandı.

 

Girne’de ikametgahtan hırsızlık

Girne’de 10 Ağustos’ta meydana gelen başka bir hırsızlık olayında ise, Hanifi Kozalak’a ait evden Samsung Note 2 marka cep telefonu ve 45 TL nakit para çalındı.

D.D. (E-38), tarafından çalınan cep telefonunun Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerine 150 TL karşılığında satıldığı tespit edilerek, bahse konu şahıs tutuklandı.

 

Girne’de Turkcell bayisinden hırsızlık

Yine Girne’de Mete Adanır Caddesi’nde faaliyet gösteren Rauf Kutalp’a ait Turkcell bayisinden bir Apple bluetooth kulaklık ve bir kablosuz şarj cihazının M.A. (E-23) tarafından çalındığı tespit edildi.

Dün 17.30 sıralarında meydana gelen olay sonrasında zanlı şahıs tutuklandı.

 

Mağusa’da bıçakla yaralama

Mağusa’da dün 20.00 sıralarında, R.O.A.(E-25), alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı S.F.’yi (E-26), tasarrufunda bulundurduğu bıçakla sağ ayak baldırından hafif şekilde yaraladı. Olay sonrasında, bahse konu şahıs tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

 

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