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Çatalköy'de İş Kazası!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Çatalköy'de İş Kazası!

28.12.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Çatalköy’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde, Yusuf KARAKUŞ (E-21) duvarın düzlüğünü kontrol ettiği sırada, elinde tuttuğu yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki profil demirin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır.

 

Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

 

Soruşturma devam etmektedir.

 

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