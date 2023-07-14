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Çatalköy'de sabaha yakın trafik kazası!

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Çatalköy'de sabaha yakın trafik kazası!
Çatalköy'de sabaha yakın trafik kazası!

14.07.2023 tarihinde, saat 05:45 sıralarında, Çatalköy'de Beşparmaklar Caddesi üzerinde,  Olakunle Idrıs OLADIMEJI (E-27), yönetimindeki SC 081 plakalı araç ile süratli ve tehlikeli bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan ve araçta sıkışan araç sürücücü Olakunle Idrıs OLADIMEJI, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sol ayağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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