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Çatalköy’de sahile cansız bir erkek bedeni daha vurdu!

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Çatalköy’de sahile cansız bir erkek bedeni daha vurdu!
Çatalköy’de sahile cansız bir erkek bedeni daha vurdu!

31.01.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Çatalköy’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü kısmi bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur.

Soruşturma devam etmektedir.

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