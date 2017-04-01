Çatalköy'deki kurşunlama olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı

Çatalköy'deki kurşunlama olayı ile ilgili aranan zanlılar, Mağusa'da tespit edildi...

Çatalköy’de bulunan Diana Beach’e giden toprak yolda dün sabaha karşı saat 00.30 sıralarında bir kurşunlama olayı yaşanmış ve Kudret Evli isimli 30 yaşındaki kişi sağ ayak bileği ve sol ayak baldırından yaralanmıştı. Evli’yi vuran şahıslar polis tarafınca aranıyordu.

Polis Basın Subaylığı tarafınca bugün yapılan açıklamada, kimliği meçhul şahısların tespit edildiği kaydedildi.

Yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen H.A. (E-25) ve S.A. (E-22) Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı. Adı edilenlerin ikametgahlarında polis tarafınca yapılan aramada ise, altı adet cep telefonu, yaklaşık yedi gram ağırlığında hintkeneviri ve hintkeneviri öğütücüsüyle, öğütücü içerisinde madde kalıntısı bulunarak emare alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…