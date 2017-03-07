Çatı darbe iddianamesinin tek kadın şüphelisi: Kübra Yavuz

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 kişi hakkında hazırlanan çatı iddianamesindeki tek kadın şüpheli protokol personeli Kübra Yavuz'un, 2010 KPSS sorularını çalanlar arasında olduğu iddia edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan çatı iddianamesindeki tek kadın şüpheli Kübra Yavuz'un, 2010 KPSS sorularını çalanlar arasında olduğu ileri sürüldü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, Yavuz'un, Genelkurmay Başkanlığının idari tahkikat raporuna göre, 15 Temmuz saat 09.21'de kışlaya Güney Nizamiyeden girdiği, olay günü protokol personeli olarak mesaide bulunduğu belirtildi.

Yavuz'un saat 20.22'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı uğurladığı, 16 Temmuz 2016 saat 10.23'te de sivil kıyafetle Güney Nizamiye bölgesinden kışlayı terk ettiğinin aktarıldığı iddianamede, olay günü Genelkurmay Protokol Şube Müdürlüğünde "üsteğmen" rütbesiyle görev yapan ve Genelkurmay Başkanlığının idari tahkikatı sonucunda FETÖ üyesi olduğu anlaşılan Yavuz'un, MİT Müsteşarını A-1 kapısından uğurladıktan sonra odasına döndüğü, ardından saat 21.22'de darbeci Özel Kuvvetler görevlilerinin karargah girişinin ardından, bulunduğu odadan çıkmadığı tespitleri yer aldı.

İddianamede, Yavuz'un, Genelkurmay Başkanlığında 2 Ağustos 2016'da verdiği ifade de paylaşıldı. Buna göre, Kübra Yavuz, 2009'da 9 Eylül öğrenci yurdunda kaldığını, devlet yurtlarından sorumlu "Elif abla"nın kendisiyle ilgilendiğini anlattı. Mezun olacağı 2010'da bu "abla" aracılığıyla kendisine "KPSS'ye çalışma, senin için başka bir şeyler düşünüyoruz." notunun iletildiğine dikkati çeken Yavuz, sohbetlerde Allah rızası ve hizmet doğrultusunda yaşanmasının anlatıldığını kaydetti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına personel alımı için internetten başvurmasının istendiğine işaret eden Yavuz, "Spora çalış. Diğer konuları hallederiz." denildiğini bildirdi. Yavuz, genel yetenek sınavı için İzmir'de "Selim abi"nin soruları kendisine vererek cevaplarını ezberlemesini söylediğini vurguladı.

Ancak Yavuz, savcılık ifadesinde bu söylediklerini yalanladı.

Kübra Yavuz, savcılık ifadesinde, Ağustos 2010'da Kara Kuvvetleri Komutanlığının açtığı Sözleşmeli Subaylık sınavını kazandığını, FETÖ ile herhangi bir ilgi ve irtibatının olmadığını savundu. Yavuz, Genelkurmay Başkanlığı içindeki ifadesini baskı altında verdiğini, ifadesinde geçen hususların tamamının kurmaca, isimlerin uydurma olduğunu iddia etti, anlattığı isimler ve olayların gerçek olmadığını öne sürdü.

Genelkurmay Karargahında o geceki görüntüleri kamera kayıtlarına yansıyan Kübra Yavuz'un, darbe gecesi saat 20.22'de Genelkurmay Karargahı binasında MİT Müsteşarı Fidan'ı uğurladığı görüntülere yansıdı.

Karargah katında, saat 03.19'da soruşturma şüphelileri arasında sivil kıyafetli görüntülenen Yavuz'un, 16 Temmuz 2016 günü saat 10.23'te ise sivil kıyafetle nizamiyeden çıktığı da tespit edildi.

Darbe suçlarından değil, örgüt üyeliğinden suçlandı

İddianamede, Genelkurmay Başkanlığının idari tahkikatı sonucunda FETÖ üyesi olduğu anlaşılan Yavuz'un "darbe faaliyetine katıldığına dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı kanıtlar bulunmadığı, eyleminin örgüt üyeliği kapsamıyla sınırlı kaldığı" ifade edildi.

Kübra Yavuz, iddianamenin kabulü halinde 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.