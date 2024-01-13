Çatı İşlerinde İki Ayrı İş Kazası: Gazimağusa'da Yaşanan Olaylarda İki İşçi Yaralandı

Gazimağusa'da İki Ayrı İş Kazası:
12 Ocak 2024'te, Gazimağusa'daki bir üniversitede çatı yapımı esnasında Rıza Çıra (E-49), yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşerek burun kesisi nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs Cerrahi Serviste müşahede altına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Aynı gün saat 11:00'de Paşaköy'de Ağıllar Bölgesi'nde Irshad Ahmad (E-27), çatı temizliği sırasında dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten zemine düştü. Ahmad, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü ve taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.
İki olayda da işçilerin sağlık durumu izlenirken, detaylı soruşturmalar sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.