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ÇATOM KOOP dayanışmanın artmasını temenni etti

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ÇATOM KOOP dayanışmanın artmasını temenni etti
Çok Amaçlı Toplum Merkezi Kooperatifi (ÇATOM KOOP), toplum yararına olan her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduğunu belirterek, kurumlar arası iletişim ve dayanışmanın her geçen gün artmasını temenni etti.

ÇATOM KOOP Başkanı Arzu Pürtül, yaptığı yazılı açıklamada, Kooperatif üyesi kadınların geçen yıl Kızılay’a masa örtüsü dikip hediye ettiklerini, bunun ardından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesinin de Kooperatife mermer zemin üzerine nakşedilmiş  logo hediye ettiğini anlattı.

Kızılay yetkililerine teşekkür eden Pürtül, “ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları, dernekler, birlikler ve kooperatifler olarak bizler hep birlikte  dayanışma içerisinde olursak, hem ülkemize hem toplumumuza koordineli bir şekilde ve daha güçlü yardım etme, çalışma imkanı bulur, ayrıca güç birlikten doğar felsefesi ile hareket ederek ülkemizde doğru yönetimlerin oluşturulması için kamuoyu oluşturabiliriz” dedi.

Pürtül, Down Sendromlular Günü dolayısıyla da şunları dile getirdi:

“+1’le hayata fark atanların, dünyaya içtenlik, samimiyet ve duruluk katanların gününü kutluyoruz. Çatom Koop toplum yararına olan her türlü çalışmaya destek vermeye hazırdır.”

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