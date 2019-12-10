  • BIST 108.282
  • Altın 273,426
  • Dolar 5,8019
  • Euro 6,4283
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Cattelan’ın 'muz eseri' bir performansa daha ilham verdi: Bir aktivist duvara rujla Epstein mesajı yazdı

»
Cattelan’ın 'muz eseri' bir performansa daha ilham verdi: Bir aktivist duvara rujla Epstein mesajı yazdı
Cattelan’ın 'muz eseri' bir performansa daha ilham verdi: Bir aktivist duvara rujla Epstein mesajı yazdı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın ‘duvara bantlanmış muz’ eseri bu kez Jeffrey Epstein ile ilgili mesaj vermek isteyen biri tarafından kullanıldı. Performans sanatçısı Datuno’nun muzu yemesinin ardından boş kalan duvarı kullanan aktivist ve sanatçı Rod Webber kırmızı rujla ‘Epstein kendini öldürmedi’ diye yazdı.

Art Basel Miami’ye damgasını vuran ve 120 bin dolara alıcı bulan Maurizio Cattelan’ın ‘duvara bantlanmış muz’ eseri türlü eylemlere ilham vermeyi sürdürüyor.

Performans sanatçısı David Datuno’nun muzu duvardan söküp afiyetle yemesinin ardından bu kez de bir eylemci dünyaya Jeffrey Epstein ile ilgili mesaj vermek için yenen muzun ardından boşalan duvarı kullandı.

İmla hatası da yaptı

ABD'de cinsel saldırı ve seks ticaretiyle suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in ölümüne dair komplo teorilerinin altını çizen 46 yaşındaki aktivist ve performans sanatçısı Rod Webber, pazar günü duvara kırmızı bir rujla ‘Epstein kendini öldürmedi' diye yazdı. Ancak ufak bir imla hatası yapan Webber, ‘Epstein’ yerine ‘Epstien’ yazdı.

Bu esnada galeride bulunan birinin “Yine başlıyoruz” dediği duyulurken, bir diğeri de “İmla hatası” diye bağırdı.

Eylemini Facebook hesabından canlı yayınlayan Rod Webber bu esnada çevresinde toplanan kalabalığa, “Beni adım ‘Epstein kendini öldürmedi' Webber” diye seslendi.

‘Vandalizm değil, sanat’

Rod Webber, duruma müdahale eden güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılırken, “Bu vandalizm değil, sanat” ifadelerini kullandı.

Webber ayrıca, galerinin böyle bir eser sergileyerek bu tarz performanslara ‘davetiye çıkardığını’ savundu.

‘Muzu yiyip tutuklanmıyorsa ben neden yazı yazmayayım?’

Webber’in polise verdiği ifadede, David Datuno’nun muzu yemesini hatırlatarak “Burası herkesin sanat yapabileceği bir galeri, değil mi? Eğer biri 120 bin dolarlık bir muzu yiyebiliyor ve tutuklanmıyorsa, ben neden duvara yazı yazamayayım?” dediği belirtildi.

Facebook hesabından dün bir video paylaşarak sebeplerini açıklayan Rod Webber, “Aptallıkla uğraşabilmek ancak daha fazla aptallıkla olabilir” dedi. Webber, bir muz fikrinin 120 bin dolar değerinde olduğu bir dünyada, saçmalıkla alay etmenin ‘ahlaki bir sorumluluk’ olduğunu da savundu.

Webber ayrıca yazıyı spreyle yazmak istediğini ancak çok fazla güvenlik olduğu için ruj kullanmak durumunda kaldığını söyledi.

Webber'ı nereden tanıyoruz?

Rod Webber, bu yıl ABD başkanlığı için adaylığını açıkladığında da kendisine lakap olarak ‘Epstein kendini öldürmedi' ifadesini seçmişti.Webber ayrıca 2016 yılındak başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump’ı protesto etmek için Dallas’a gitmiş, burada karşılaştığı Müslüman karşıtı bir silahlı grubu kullanarak ABD tarihinin en güçlü karelerinden biri olarak kabul edilen ‘çiçeğin gücü’ fotoğrafını yeniden yaratmıştı. Webber, ABD basınında 'çiçek çocuk' olarak anılıyordu.

Jeffrey Epstein'in cezaevindeki ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu yönündeki tartışma bir süredir devam ediyor.

Daha önce de Cumhuriyetçi Paul Gosar bu tartışmaya katılarak ‘akrostişli’ bir mesaj vermişti. Twitter’dan bir dizi 'alakasız' mesaj paylaşan Gosar’ın tweetlerinin baş harfleri bir araya geldiğinde ortaya ‘Epstein kendini öldürmedi' cümlesi çıkmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Gaynanamın Aşgı” sahnelendi05 Aralık 2019 Perşembe 13:02
  • XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 13 Aralık Cuma günü açılıyor04 Aralık 2019 Çarşamba 15:05
  • Mehmetçik Belediyesi ''Balalan’da Toprak Ana Günü'' Düzenliyor02 Aralık 2019 Pazartesi 15:50
  • Çökme Tehlikesi Var Girne'de sahnelendi29 Kasım 2019 Cuma 16:23
  • ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ isimli oyun yarın sahneliyor28 Kasım 2019 Perşembe 13:04
  • Çatalköy Belediye Tiyatrosu Ekibi “Çökme Tehlikesi Var” adlı ikinci oyunla girne turnesine devam ediyor26 Kasım 2019 Salı 10:56
  • Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi26 Kasım 2019 Salı 10:17
  • Alev Erlat Akacan’nın resim sergisi yarın açılıyor25 Kasım 2019 Pazartesi 11:54
  • Kıbrıslı Sevcan yaşadıkları ve performansı ile O Ses Türkiye'yi etkiledi19 Kasım 2019 Salı 14:33
  • Mendil” isimli belgesel, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek17 Kasım 2019 Pazar 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti