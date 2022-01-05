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Çavuş: En İyi Topraklarımızı Kaybetme Lüksümüz Yok

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UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, Toprak Koruma Yasası, Hal Yasası ve Tarım Entegre Sistemi’nin bir an önce hayat bulması gerektiğini söyledi.  
Çavuş: En İyi Topraklarımızı Kaybetme Lüksümüz Yok

UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, Toprak Koruma Yasası, Hal Yasası ve Tarım Entegre Sistemi’nin bir an önce hayat bulması gerektiğini söyledi.  


Kıbrıs TV’de yayınlanan programa katılan Çavuş, üretimde ve ülkede istikrar için Çiftçi Kayıt Sistemi’nin de oluşturulması gerektiğini belirtti.

 


“EN İYİ TOPRAKLARIMIZI KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”


Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak birçok yasa çalışması yaptıklarını dile getiren Çavuş, özellikle Toprak Koruma Yasası ve imar planının elzem şekilde çalışılması gerektiğini belirterek, “En iyi topraklarımızı kaybetme lüksümüz yok” ifadelerini kullandı. 


Pandemi döneminde vatandaşların gıda tedarikinde sıkıntı yaşamaması için üreticilere çağrıda bulunduklarını, zararına dahi olsa üreticilerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Çavuş, üretimde istikrarın yakalanması gerektiğini kaydetti.

 


“HAL YASASI’NA ÖNEM VERİYORUZ”


UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, “Eğer üretimde istikrar yakalayamazsak, tüketiciler de istikrarlı gıda fiyatlarına ulaşamayacak” dedi. 


Hal Yasası’na önem verdiklerini ve yasayı Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve ilgili paydaşlarla birlikte çalıştıklarını dile getiren Çavuş, Hal Yasası’nın Meclis’te üreticinin istemediği noktaya doğru gittiğini savunarak, bunun için mücadele başlattıklarını söyledi.

 
Hal Yasası’nın halkın güvenli gıdaya ulaşması için büyük önem taşıdığını ifade eden Çavuş, bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi, “Kendi modelimizi çalışarak bu yasanın hızlıca hayat bulmasını sağlamamız gerek” dedi.

 


“TECRÜBE VE TEKNOLOJİ BİRLEŞTİREREK ÜRETİM ARTIRILABİLİR”


Seracılığın önemine de değinen Çavuş, tecrübe ve teknolojiyi birleştirerek üretimin artırılması gerektiğini söyledi. 


Çavuş, “Ülkede bin 550 dönüm kayıtlı sera var. Sıkıntıları bilen üreticiler var.  Çözüm önerileri var. 50 yıl sonra sıkıntıları köklü çözüme ulaştırabiliriz” ifadelerini kullandı.

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