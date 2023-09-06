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Çavuş, “Irk Tescili ile Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” hakkında bilgi aldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, “Irk Tescili ile Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” hakkında bilgi aldı
Çavuş, “Irk Tescili ile Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” hakkında bilgi aldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Hayvancılık Dairesi’nin yürüttüğü “Irk Tescili ile Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, gelinen noktadan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ülkede küçükbaş hayvancılığın önemine vurgu yaptı.

Hellim üretimi ile ilgili tüm bakanlık birimleri ile birlikte yapılacak çok iş olduğuna dikkat çeken Çavuş, hayvancılık sektörünü cazip hale getirecek, gençleri küçükbaş hayvancılığa yöneltecek politika ve projeleri de gündemlerine aldıklarını kaydetti.

Özellikle kırsal kalkınmaya yönelik projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Çavuş, “Bakanlık müdürlerimiz tüm yetiştiricileri kapsayacak politikalar ve destekler üzerinde çalışıyorlar. Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve daire personeli ile danışmanımız Prof. Koluman, Devlet Üretme müdürümüz ve SÜTEK müdürümüz ile yaptığımız bu verimli toplantıda son 4 yıldır devam eden çalışmaların artık meyvelerini almaya başladığımızı görüyorum. Tabi ki bu noktadan itibaren özellikle küçükbaş hayvancılıktan beklenilen miktar ve kalitede sütü nasıl üreteceğimizi, kimlerle çalışacağımızı, hangi ırkları ne şekilde geliştireceğimizi belirledik ve bu projeleri hayata geçirerek hızlı bir şekilde açığı tamamlamak üzere çalışmalarımıza başlıyoruz.” dedi.

-Koluman

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Nazan Koluman, Irk tescili ve Islah stratejisi konusunda 2019 yılından bu yana yürüttükleri projeleri anlatarak, hellimin üretilmesi için gereksinim duyulan yüzde 50 artı küçükbaş hayvan sütünün elde edilebilmesi için çalışmaların başladığını ve buna göre yol haritalarının çizildiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Koluman yaptığı sunumda, “Hellimin üretilmesi için gerekli olan kalitede küçükbaş hayvan sütünü üretebilmek ancak yerli gen kaynakları ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle ilk aşama ülkedeki küçükbaş hayvan çiftliklerinin tipolojisini çıkardık. Sistemlerle hayvan varlığını, hangi ırkların olduğunu belirledik. Daha sonra ülkede bulunan bu gen kaynaklarını anatomik, morfolojik özellikleri ile verimlerini ortaya koyduk. Koyun ve keçiden kendi personelimiz ile birlikte yaklaşık 5000 hayvandan ölçümler aldık. Şu anda bir koyun ve bir keçi, yerli gen kaynağının tescil dosyasını hazırladık ve başvuruya hazır hale getirdik. İmalathane kapasiteleriyle koyun ve keçi varlığının süt üretimini eşleştirerek iklim değişikliği ve kırmızı et ihtiyacını da düşünerek tüm ülkemizi ve hem büyük hem de küçük bütün yetiştiricilerimizi kapsayacak bir modeli hazırladık ve sayın bakanımıza beş yıllık yol haritamızı sunduk” dedi.

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