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Çavuş: Organik tarım topraklarımızı ve doğayı koruyacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Dünya Organik Tarım Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çavuş: Organik tarım topraklarımızı ve doğayı koruyacak

Çavuş, organik tarımın, “ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, esas itibarıyla kimyasal ilaçlar ve kimyasal gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitki direncini artırma, hastalık ve zararlılar ile mücadelede doğal düşmanlardan yararlanmayı tavsiye eden, bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını talep eden üretimde miktar artışından çok, ürünün kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan bir üretim şekli” olduğunu kaydetti.

“Su Temin Projesi” ile, tarım, kırsal kalkınma, hayvan ve bitki sağlığı ile gıda güvenliği konularında güncel değişimleri de dikkate aldıkları zaman ülkede organik bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesinin önem arz ettiğini ifade eden Çavuş, şunları kaydetti:

“Organik tarım sektörünün gelişmesi üretici tüketici yanında kıt kaynaklara sahip olan ülkemizin en başta topraklarını ve doğamızı koruyacaktır. Sürdürülebilir sağlıklı gıdaya ulaşım kolaylaşacak ve tüketici bu bağlamda gönül rahatlığıyla istediği ürüne ulaşacaktır.

Bakanlığımız da bu tarım şeklinin gelişmesi ve yaygınlaşması için önümüzdeki dönemde daha aktif olarak çalışmayı, destek modellerinde değişiklikler ile gerek üretici gerekse tüketicileri bilinçlendirmek yönünde eğitimlerin sayısını artırmayı planlamaktadır.

Gelecekte ülkemizin bu konuda bir marka olması da çok uzak bir ihtimal olmaktan çıkabilecektir. Bu bağlamda 22 Ekim Dünya Organik Tarım Günü'nü kutlar tüm çiftçilerimize bol kazançlar dilerim.”

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