Çavuş pankartlarla karşılandı: “Eyleme değil, hoş geldine gidiyoruz”

Tarım Bakanı olarak görevlendirilen eski Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş, bakanlık binası önünde çiftçi ve eylemciler tarafından pankartlarla karşılandı.

Eski Çiftçiler Birliği Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevini Dursun Oğuz’dan devraldı.

Bu kapsamda Dursun Oğuz ile Hüseyin Çavuş, bakanlık binasında bir araya geldi.

Hüseyin Çavuş'u Bakanlık kapısın önünde karşılayanlar arasında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetim kurullarından üyeler de yer aldı.

Tarım Bakanlığı önünde sürekli eylem yapmakla ünlenen çiftçiler ve hayvancılar, bu kez yeni bakanı ‘hoş geldiniz’ pankartlarıyla karşıladı.