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Çavuş: Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için suya gereken önemi vermeye devam edelim

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sağlıklı ve sürdürülebilir gelecek için suya gereken önemi vermeye devam etmek gerektiğini vurguladı.
Çavuş: Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için suya gereken önemi vermeye devam edelim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sağlıklı ve sürdürülebilir gelecek için suya gereken önemi vermeye devam etmek gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş “Dünya Su Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, “Su, yaşamın temel kaynağıdır ve tarımın vazgeçilmez bir unsuru olarak hayatımızın her alanında önemli bir rol oynamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, suyun bilinçli ve sürdürülebilir kullanımı konusunda büyük sorumlulukları olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden Çavuş şöyle devam etti:

“Su, hepimizin ortak bir mirasıdır ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak adına suyun korunması ve yönetimi konusunda hep birlikte hareket etmeliyiz. Tarımın geleceği ve toplumun refahı açısından kritik bir konudur ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve etkin kullanımı için sürekli çaba göstermektedir.”

Çavuş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının su üzerinde yaptığı önemli çalışmalardan bazılarını şöyle sıraladı:

“Su kaynaklarının yönetimi: Su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için politika oluşturmaktadır. Bu çerçevede, suyun verimli kullanımını teşvik eden politikalar geliştirilmesi ve suyun kalitesinin korunması için de çalışmalarımız devam etmektedir.

Sulama altyapısının geliştirilmesi: Sulama altyapısının modernize edilmesi ve iyileştirilmesi için çeşitli projeler yürütüyoruz. Sulama sistemlerinin daha verimli ve su tasarruflu hale getirilmesi, tarımsal üretimi artırırken su kaynaklarının korunmasına da katkı sağlayacaktır.

Su kullanımıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme: Çiftçilere ve su kullanıcılarına suyun etkin kullanımı konusunda eğitim ve bilgilendirme programları düzenliyoruz. Bu programlar, suyun tasarruflu kullanımı ve sulama tekniklerinin geliştirilmesi konularında çiftçileri destekleyecektir.

Su kalitesinin izlenmesi ve korunması: Su kaynaklarının kirlenmesini önlemek ve su kalitesini korumak için düzenli olarak su kalitesi izleme ve değerlendirme çalışmaları yapıyoruz. “

Bakan Çavuş, suyun hayattaki  önemini daha iyi anlamak ve su kaynaklarını korumak için bir araya gelmeyi dileyerek, vatandaşların “Dünya Su Günü”nü kutladı.

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