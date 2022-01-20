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Çavuş; Solar Tarlalarıyla Çiftçiye Bedava Elektrik Sağlayacağız

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Çavuş; Solar Tarlalarıyla Çiftçiye Bedava Elektrik Sağlayacağız
Çavuş; Solar Tarlalarıyla Çiftçiye Bedava Elektrik Sağlayacağız

UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, “solar tarlalarıyla çiftçiye bedava elektrik sağlayacağız” dedi.


Çiftçinin girdi maliyetlerini düşürecek projeler üretmeye kararlı olduğunu vurgulayan Çavuş, çiftçinin en büyük maliyetlerinden birisi olan elektriğin projelendirilip solar panel tarlarıyla çiftçiye bedava elektrik sağlanabileceğini kaydetti. 


UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş’un basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Çavuş, bir TV kanalında neden aday olduğunu ve projelerini anlattı.


Tarım alanında özellikle enerji maliyetlerinin üretimi zora soktuğunu söyleyen Çavuş, yapılacak projelerle üreticiye “bedava elektik”  kullanma imkanı verilebileceğini kaydetti. 


Yapılacak proje ve çalışmalarla ülkede yetiştirilen ürünlerin kalite ve verimliliğinin artırılabileceğini dile getiren Çavuş, var olan temel sorunların çözümü ile ülkede hem iş imkanlarının yaratılacağını hem de ekonomi çarklarının döndürülebileceğini kaydetti. 


Dünyada yaşanan pandeminin gıda sorunlarını da ortaya çıkardığına dikkat çeken Çavuş, iklimi ve Türkiye’den gelen kaliteli su ile tarımın öncelikli kalkınma projelerinde yer alması gerektiğini vurguladı.


Turizm ve Yükseköğrenim sektörlerinin olmazsa olmazı tarımın daha da modernleşmesi ve ürün kalitesinin korunması adına gerekli yasaların geçirilmesi için Cumhuriyet Meclis’inde gerekli katkıları koymaya hazır olduğuna dikkat çeken Çavuş, Toprak Koruma Yasası, Hal Yasası ve Tarım Entegre Sistemi’nin bir an önce hayat bulması gerektiğini kaydetti.


Ülkedeki sorunların bütünsel olduğunu da söyleyen Çavuş, yaşanan sıkıntılara planlı, stratejik ve kararlı şekilde çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.


Üretimde istikrarın yakalanmaması halinde tüketimde de istikrarın olamayacağını dile getiren Çavuş,  üretimde istikrarın olmaması halinde tüketicinin de istikrarlı gıda fiyatlarına ulaşamayacağını söyledi.


23 Ocak Pazar günü yapılacak Milletvekilliği seçimlerinde önce Ulusal Birlik Partisi ve Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucoğlu’na sonra da kendisine destek isteyen Çavuş, “geleceğimizi dünyadan kopmadan, kendi ayaklarımız üzerinde durarak şekillendirmeliyiz. Sizlerden alacağım destekle ülkeye katkı koymak için çalışmaya hazırım” dedi.  

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