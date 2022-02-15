  • BIST 2.045,72
  • Altın 806.72809
  • Dolar 13.6469
  • Euro 15.4811
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Çavuş: UBP tarım politikaları üretilmesi için “gerekli iradeyi” ortaya koyacak

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Çavuş, ülkenin sürdürülebilir tarım politikalarıyla kalkınabileceğine işaret ederek, partisinin ülke şartlarına göre tarım politikaları üretilmesi için “gerekli iradeyi” ortaya koyacağını söyledi.
Çavuş: UBP tarım politikaları üretilmesi için “gerekli iradeyi” ortaya koyacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Çavuş, ülkenin sürdürülebilir tarım politikalarıyla kalkınabileceğine işaret ederek, partisinin ülke şartlarına göre tarım politikaları üretilmesi için “gerekli iradeyi” ortaya koyacağını söyledi.

Toprak Koruma Yasası, Hal Yasası ve Tarım Entegre Sistemi’nin Meclis’ten bir an önce geçirilerek hayat bulması gerektiğini söyleyen Çavuş, değişen iklim politikalarıyla sahada izlenilebilirlik, üretimde ve ülkede istikrar için artık Çiftçi Kayıt Sistemi’nin de oluşturulması gerektiğini vurguladı. 

Yazılı açıklamasında, istikrarlı tarım politikalarının, eğitime ve turizme “lokomotif sektör” oluşturacağını ifade eden Çavuş, “Ülkenin kalkınması, ekonomik çarkların dönmesinin ancak UBP’nin ortaya koyduğu tarım politikalarıyla sürdürülebilir olacağı” görüşünü paylaştı.

“PARTİMİZİN TARIM POLİTİKALARI EKONOMİK ÇARKLARI DÖNDÜRECEK”

“UBP’nin iradesi ve güçlü tarım politikalarıyla gerekli yasa ve düzenlemelerin bir an önce geçirilerek üreticiye verilecek destekle tarladan sofraya güvenli gıda temininin yapılmasıyla ülkedeki ekonomik çarkların döneceğini” belirten Çavuş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği başkanlığı döneminde yaptıkları tespitler, çözüm önerileri ve tecrübelerini partisi ile bütünleşerek ülke menfaatleri için kullanılabileceğini kaydetti.

Çavuş ayrıca, UBP’nin “güçlü” tarımsal sanayi politikaları olduğunu da vurguladı.

“ÜRETİM DESTEKLENECEK VE GELİŞECEKTİR”

“UBP’nin ülke şartlarına göre tarım politikaları üretilmesi için gerekli bilgi ve irade ortaya koyduğunu” belirten Çavuş, “Ülkemizde verimli topraklarımız vardır. İklim şartlarımız üretim için çok uygundur. Güneşimiz verimli topraklarımıza daha da verim katacak kalitedir. Ülkemizde ancak Ulusal Birlik Parti’sinin ortaya koyacağı tarım politikalarıyla üretim desteklenecek ve gelişecektir. Bu dönem ülke menfaatleri için Meclis’te parti olarak gereken katkı ve irade ortaya konacaktır.” ifadelerinde bulundu.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis Ulusal Konseyi Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirecek15 Şubat 2022 Salı 12:42
  • En çok yağış Kozanköy ve Selvilitepe’ye düştü15 Şubat 2022 Salı 12:41
  • Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz: 2022 sağlıkta çöküş yılı15 Şubat 2022 Salı 12:24
  • KTÖS: “Hademelerin %25’i hizmet alımı ve güvencesiz çalışma koşullarına sahip”15 Şubat 2022 Salı 11:47
  • Barolar Birliği Başkanı Esendağlı’nın covid-19 test sonucu pozitif15 Şubat 2022 Salı 11:11
  • GKK: Kıbrıs Türk halkı, Bozkurt’unu hiçbir zaman unutmayacaktır15 Şubat 2022 Salı 10:54
  • Narkotik ekiplerinden Kara Gül Operasyonu15 Şubat 2022 Salı 10:48
  • Kut Adalı hayatını kaybetti15 Şubat 2022 Salı 10:44
  • “Seçimden sonra Halil Falyalı’ya Ankara’dan teşekkür telefonları geldi”15 Şubat 2022 Salı 10:39
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?15 Şubat 2022 Salı 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti