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Çavuş: Üretici ile diyalog sorunumuz yok, bugün görüşüyoruz

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, üretici ile diyalog sorunları olmadığını vurguladı.
Çavuş: Üretici ile diyalog sorunumuz yok, bugün görüşüyoruz

Meclis Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanı Erhürman’ın eleştirileri üzerine söz alan Çavuş, sürecin başından beridir üreticilerle diyalog halinde olduklarını, defalarca görüşlerini ortaya koyduklarını vurguladı.

“Biz yollardan geri döndüğümüzü hatırlarız eski zamanlarda”

“Yapılan müzakerelerde önce süt, sonra et konuşuldu” diyen Çavuş, şöyle devam etti:

“Şu kelimeleri kabul etmem asla mümkün değil. ‘Ben üreticiyi yeneceğim, kafasını ezeceğim’. Böyle bir şey mümkün değil. Eğer böyle bir fikre sahip olsaydık, böyle davranmazdık. Biz üretici dostuyuz. Onların Lefkoşa’ya gelmesini engellemedik, eylem haklarını ellerinden almadık. Biz yollardan geri döndüğümüzü hatırlarız eski zamanlarda. O yüzden herhangi bir şekilde bizim öyle bir düşüncemiz yoktur”

“Tek murat ettiğimiz nokta üreticiyi koruyarak, tüketiciye uygun fiyatta etin ulaşımını sağlamak”

“Süt fiyatlarını yeniden güncelleceyeceğiz, et konusunda ise kararımız bakidir” diyen Tarım Bakanı Çavuş, tek amaçlarının süreç içerisinde üretimin ve üreticinin yanında olmak olduğunu vurguladı. Narh koyarken bile üreticiyi düşündüklerinin altını çizen Çavuş, ‘tek murat ettiğimiz nokta üreticiyi koruyarak, tüketiciye uygun fiyatta etin ulaşımını sağlamak” dedi.

“Ekim ayı içerisinde canlı hayvan ithalatı yapacağız”

Çavuş, sözlerine şöyle devam etti:

“Ekim ayı içerisinde canlı hayvan ithalatı yapıp, üretici ile buluşturacağız. Canlı hayvan varlığımızı artırarak önümüzdeki dönemlerde oluşabilecek sorunların önüne geçeceğiz. Diyaloğa açığız. Onlar kızgın olabilir ama biz onlarla beraber yürüyeceğiz. Bugün hayvancılardan diyalog çağrısı aldık, akşam üstü bir araya geleceğiz ve süreci değerlendirip bundan sonrasını konuşacağız”.

KAYNAK:GUNDEM KIBRIS

 

 

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