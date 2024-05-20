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Çavuş: Üreticinin alacağı günü gününe ödeniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, üretime, üreticiye ve tüketiciye güven vermek amacıyla çalıştıklarını söyledi, ayda 240 denetim yaptıklarını kaydetti.
Çavuş: Üreticinin alacağı günü gününe ödeniyor

Büyüme odaklı hareket ettiklerini ve destekleri artırdıklarını anlatan Çavuş, bu destekleri rakamlarla okudu, tarıma, hayvancılığa verdikleri desteklerin önemine vurgu yaptı.

Çavuş, artışların, desteklerin geçmiş yıla göre yüzde yüzün üzerinde olduğunu rakamlarla açıklayarak, özellikle bu yıl desteğin en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı.

Özellikle küçükbaşa verilen desteğin yüzde iki yüz kırk dokuz artış gösterdiğini ifade eden Çavuş, üretimdeki tüm risklerin üstlenildiğini, üretime ve üreticiye güvende olması için de desteklerin verildiğini söyledi.

Üretimin sürdürülebilir olması için gereken adımların atıldığını belirten Çavuş, üretim ve üreticinin yanında durduklarını, girdi maliyetlerini düşürmek için çalıştıklarını, yem süt paritesini koruduklarını, hükümetin verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini, destek ödemelerini zamanında yaptığını, güveni her zaman korumak amacıyla çalıştıklarını anlattı.

Çavuş, hedefin, amacın, süt döngüsünün sağlanması, etin de sütten çıktığını, bu amaçla desteklerle bu planlamayı yaptıklarını söyledi, ıslah projesini hayata koyduklarını, hayvan varlığı konusunda yanlış bilgi veya belge vermelerinin söz konusu olamayacağını kaydetti.

Kulak numaraları konusunda da gereken adımların atıldığını, hayvan kesimlerinde, süt evlerinde hijyenin sağlandığını, süt depolarının açıldığını ve açılmaya devam edeceğini ifade eden Çavuş, tüm bunların tüketime ve üretim ile üreticiye güven sağlamak adına yapıldığını anlattı.

Çavuş, tüm ödemelerin de zamanında yapıldığını belirterek, üretim ve üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Et konusuna da değinen Çavuş, giderlerin, pazarlamanın önemli olduğunu, ülkede günlük 520 ton süt çıktığını ancak bunun hiç kalmadığını çünkü imalatçının da desteklendiğini, kendisinin de bir üretici olduğunu ve gerçek rakamlar üzerinden en iyi planlamaları yapacaklarını kaydetti.

Kasaplarla ilgili dünyada uygulanan bir hesaplama üzerinden çalışma yaptıklarını, kasapların da bunu kabul ettiğini ifade eden Çavuş, üretimi büyütmek amacıyla üretimin desteklendiğini, tüketicinin de 550 TL’ye et alabilmesi amacıyla destekleri artırdıklarını anlattı.

Çavuş, hayvancılığın desteklenmesi adına yapılan çalışmaları da anlatarak, hükümet olarak et kararını 19 Haziran’a kadar aldıklarını çünkü sonrasında hayvan üretimi ve satışların artacağına inandıklarını, piyasanın rahatlayacağını söyledi.

Güney ile Kuzeyi rakamlarla kıyaslayan Çavuş, ülkedeki işletme sayısı rakamlarının yüksekliğine işaret etti, gerçek anlamda bir planlama ile bunu düzelteceklerini, güven duygusunu da yükselteceklerini kaydetti.

Hükümetin üreticinin yanında olduğunu verdiği desteklerle gösterdiğini ifade eden Çavuş, Güney'den daha fazla destek verdiklerini de söyledi.

Et ithalinin 19 Haziran’da son bulacağını ancak bu karar uzatılacaksa taraflarla paylaşılacağını ifade eden Çavuş, hayvancının elindeki hayvanı satmadığını, bayramda değerlendirmek istediğini kaydetti ve bu öngörülerek bu tarihin ortaya çıktığını kaydetti.

Narenciye konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Çavuş, zararlı böceklerle mücadelenin sürdüğünü, gelecek  hafta da Türkiye’den uzmanlarla görüşeceklerini ve gerekli mücadele yanında planlamaların yapılacağını söyledi.

Üreticilerden sabır ve anlayış beklediğini ifade eden Çavuş, bu yolu geçmişte olduğu gibi şimdi de üreticilerle birlikte yürüyeceklerini kaydetti.

Üreticinin ödemelerinin günü gününe yapıldığını, devletten alacağı olmadığını ve bu ödemelerin süreceğini ifade eden Çavuş, soruları da yanıtladı. Üretimi siyasetten ayırdıklarını ifade eden Çavuş, siyaset yapmayacaklarını, yapmadıklarını; üretimde siyaset olamayacağı bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Dalında kalan narenciyeyi de ödeyeceklerini söyleyen Çavuş, ülkede 264 bin küçükbaş hayvan olduğunu ve nisan ayına kadar 11 bin civarı kesim olduğunu söyledi.

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