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Çavuş: Zeytin ve zeytin yağı sektörü daha ileriye taşınabilir

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Lefke bölgesinde faaliyet gösteren Yeşil Lefke Zeytin ve Zeytinyağı Fabrikası’nı ziyaret etti.
Çavuş: Zeytin ve zeytin yağı sektörü daha ileriye taşınabilir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Hüseyin Çavuş ziyarette yaptığı konuşmada, üretici ve sanayicilerin bir araya gelerek sektörü daha ileriye taşıyabileceğini, Bakanlık olarak üretime katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

 Zeytin ve zeytinyağı üretiminin ülke tarımının önemli bir parçası olduğunu belirten  Çavuş, sürdürülebilir üretim ve katma değerli tarımsal sanayinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ziyarette sektörle ilgili görüş alış verisinde de bulunuldu.

Ziyarette Bakan Çavuş’a, Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana eşlik etti.

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