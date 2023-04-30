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Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

 

“1 Mayıs, üreten, geliştiren, çalışan ve emek veren emekçilerimizin alın terinin ne kadar değerli olduğunu ortaya koyan önemli bir gündür.

 

Bu önemli günde öncelikle, ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı koyan,  emeğinin hakkını veren ve alın teri döken emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

 

İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir toplum için alın teri ve emek, en yüce değerdir.

 

Bu bağlamda, emeğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın simgeleştiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması, işçi ve işveren arasındaki muhtemel problemlerin giderilerek, hak ve hukuk çerçevesinde karşılıklı dengelerin tesis edilmesi açısından çok önemlidir.

 

İşçinin, emekçinin, üreten kesimlerin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanması, sorunlarına çözüm üretilmesi, ülkedeki huzurun ve istikrarın temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu noktada, karşılıklı anlayış, uzlaşı ve diyalog içerisinde birlikte hareket edersek, tüm sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum.

 

Bu duygu ve düşüncelerle; çalışan, üreten bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”

 

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