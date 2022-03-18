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Çavuşoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Çavuşoğlu, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, dünya tarihine yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanı, Türk milletinin mücadelesinin, azminin ve fedakârlığının en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, dünya tarihine yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanı, Türk milletinin mücadelesinin, azminin ve fedakârlığının en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

“Çanakkale Zaferi, Türk Milleti’nin ayağa kalktığı bir silkiniş, diriliş ve yükseliştir” ifadesini kullanan Çavuşoğlu, bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi ile Türk milletinin kendisini tarihten silmek isteyenlere büyük bir ders verdiğini ve tüm dünyaya “Çanakkale geçilmez” dedirttiğini belirtti.

Kıbrıs Türk’ünün ise Çanakkale’de destan yazan bir milletin evlatları olarak bu azmi ve direnişi rehber edindiğine, Kıbrıs’ta varoluş ve bağımsızlık mücadelesi vererek egemenliğini ilan ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

“Çanakkale Zaferi’nin 107. yılını gururla kutladığımız bu günde, destansı zaferin kahramanları başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimizi yâd ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

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