Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda “Kıbrıs Türkü için en büyük güvence kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda sonsuza dek yaşayacaktır” ifadelerine yer vererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en samimi duygularıyla kutladığını kaydetti.

Yayımladığı mesajda Türk Ulusu’nun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladığını ifade eden Çavuşoğlu, bugün güçlü yapısıyla bulunduğumuz coğrafyada etkin ve aktif bir role sahip Türkiye Cumhuriyeti’nin, hem bölge barışının hem de dünya barışının sağlanmasında üstleneceği rolün büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milletinin karanlık zihniyetlere karşı Anadolu topraklarında gösterdiği direnişin ve kazanılan zaferin, tutsak uluslara bağımsızlık ilhamı verdiğini ve birçok mazlum millete örnek olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünün, bağımsızlığın, demokrasinin ve barışın önemini bir kez daha hatırlatması açısından ayrı bir önem arz ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu mesajının sonunda, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugüne kadar devleti için, Türk Milleti için, hürriyeti ve istiklali için canını ortaya koymaktan çekinmeyen bütün vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en samimi duygularıyla kutladığını kaydetti.