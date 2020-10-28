  • BIST 1.127
  • Altın 502,100
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

» »
Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda “Kıbrıs Türkü için en büyük güvence kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda sonsuza dek  yaşayacaktır” ifadelerine yer vererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en samimi duygularıyla kutladığını kaydetti.

Yayımladığı mesajda Türk Ulusu’nun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladığını ifade eden Çavuşoğlu, bugün güçlü yapısıyla bulunduğumuz coğrafyada etkin ve aktif bir role sahip Türkiye Cumhuriyeti’nin, hem bölge barışının hem de dünya barışının sağlanmasında üstleneceği rolün büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milletinin karanlık zihniyetlere karşı Anadolu topraklarında gösterdiği direnişin ve kazanılan zaferin, tutsak uluslara bağımsızlık ilhamı verdiğini ve birçok mazlum millete örnek olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünün, bağımsızlığın, demokrasinin ve barışın önemini bir kez daha hatırlatması açısından ayrı bir önem arz ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu mesajının sonunda, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugüne kadar devleti için, Türk Milleti için, hürriyeti ve istiklali için canını ortaya koymaktan çekinmeyen bütün vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en samimi duygularıyla kutladığını kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden kandil mesajı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:36
  • Bakan Çavuşoğlu: Gezici benden 185 bin TL talep etti28 Ekim 2020 Çarşamba 14:35
  • Zorlu Töre'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:28
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı.28 Ekim 2020 Çarşamba 14:27
  • TMT Mücahitler Derneği’nden 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıldönümü Mesajı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:23
  • Maraş, Konya Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yeniden inşa edilecek (VİDEO)28 Ekim 2020 Çarşamba 14:19
  • TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:19
  • Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:17
  • Tatar ve Erdoğan’a Güney’den Büyük Tepki28 Ekim 2020 Çarşamba 14:13
  • Başçeri: Kıbrıs Türkü, Türk milletinin milli mücadelesinde yanında olmuştur28 Ekim 2020 Çarşamba 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti