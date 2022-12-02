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Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilen 3 Aralık günü, toplumsal bilincin ve farkındalığın oluşturulması adına çok önemli bir tarihtir.

 

Dolayısıyla, engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak, hepimizin ortak sorumluluğudur.

 

Engelli vatandaşlarımız birçok alanda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, daha yaşanabilir, daha müreffeh mekanlar inşa edip bütün hizmetlerimizi, altyapılarımızı, okullarımızı, spor alanlarımızı, kamu hizmet binalarımızı, yol ve park alanlarımızı, sokaklarımızı bu sorumluluk bilinci ve anlayışla şekillendirmeli, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya hep birlikte büyük özen göstermeliyiz.

 

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını, çalışan, üreten saygın bir kişi olarak yaşamalarını sağlamak adına birlikte üreteceğimiz çözümler, onları hak ettikleri hayat standartlarına kavuşturmaya zemin oluşturacak, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olduğumuzu hissettirecektir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, engelleri hep birlikte aşacağımız engelsiz bir dünya temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerim.”

 

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