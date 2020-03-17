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Çavuşoğlu: 3 bin 614 vatandaş geri getirilecek

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden vatandaşların bu gece yarısına kadar ülkeye getirileceklerini ve 14 günlük karantinaya alınacaklarını açıkladı.
Çavuşoğlu: 3 bin 614 vatandaş geri getirilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden vatandaşların bu gece yarısına kadar ülkeye getirileceklerini ve 14 günlük karantinaya alınacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 15 Mart geceyarısından itibaren uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden Türk vatandaşlarının bugün gece yarısına kadar ülkeye getirileceğini açıkladı.

34 sefer planlandı

Türkiye'ye dönmek isteyen, geçici süreyle o ülkelere giden vatandaşlar ile öğrencilerden toplam 3 bin 614 kişinin dün 17.00'ye kadar başvuruda bulunduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "THY ve Ulaştırma Bakanlığımızla koordinasyon içinde bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz, THY 34 sefer planladı, fiyatları da son derece makul tuttu" dedi.

14 gün karantina

Çavuşoğlu, dönen vatandaşların İstanbul ve Kocaeli'de Gençlik ve Spor Bakanlığının tahsis ettiği Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirileceğini ve 14 gün karantinada tutulacaklarını bildirdi.

23 ülkeden Türkiye'ye tıbbi malzeme talebinin geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "artık Türkiye’de en kötü senaryoya göre ihtiyaç belirlenip ihtiyaç fazlasının başka ülkelere gönderileceğini" belirtti.

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