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Çavuşoğlu: 3 Okulda Seyreltilmiş Dönüşümlü Eğitim Sona Erdi

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Çavuşoğlu: 3 Okulda Seyreltilmiş Dönüşümlü Eğitim Sona Erdi
Çavuşoğlu: 3 Okulda Seyreltilmiş Dönüşümlü Eğitim Sona Erdi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle 18 okulda dönüşümlü seyreltilmiş eğitim verildiğini anlatarak, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Şehit İlker Kartel iikokulu ve Mustafa Çağatay İlkokulu’nda seyreltilmiş dönüşümlü eğitimin sona erdiğini kaydetti.

BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın  ’18.Saat’ programına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, seyreltilmiş dönüşümlü eğitim verilen diğer 15 okul için de çalışmaların sürdüğünü kaydederek, sınıf kapasitesi olan okulları yavaş yavaş normalleştirileceğini, bir iki hafta içerisinde de seyreltilmiş eğitim verilen tüm okullarda normal eğitime geçileceğinin vurguladı.

Aşılar konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, okullardaki aşılamanın ülke geneli ile aynı oranda olduğunu söyleyerek, önümüzdeki günlerde yapacakları kampanya ile aşılama oranını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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