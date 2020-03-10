Çavuşoğlu: 3. sondaj gemisi Doğu Akdeniz’e gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e gideceğini kaydetti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de hem kendi çıkarlarını hem de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, üçüncü sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, “Evet, Cumhurbaşkanımız açıkladı. Üçüncü gemimiz geliyor. İlk iki gemimiz Kıbrıs etrafında sondajlarını devam ettiriyor. Bir tanesi 8. parselde Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırları içinde sondaj yapıyor. Diğeri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ruhsat verdiği alanlarda bu çalışmaları sürdürüyor.” yanıtını verdi.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de hem kendi çıkarlarını hem de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Diğer taraftan Libya ile imzaladığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla bizim esasen, kıta sahanlığımızın batı sınırları daha önce belli değildi, şimdi bu anlaşmayla birlikte batı sınırlarını da belirledik. Dolayısıyla, kıta sahanlığımız daha da genişledi. Bu kıta sahanlığımızın içinde biz kendi gemilerimizle de sondaj çalışması yapabiliriz, bizimle bu konuda ortaklık yapmak isteyen ya da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortaklık yapmak isteyen diğer ülkelerin şirketleriyle de, bu Katar şirketi de olabilir, İtalyan Eni şirketi de olabilir, BP de olabilir, ExxonMobil de olabilir. Herhangi biri olabilir veya Malezya’nın da biliyorsunuz, özellikle Hazar’da var Petronas, onların şirketi olabilir.”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Libya’nın kıta sahanlığı ile buluştuğu noktayı harita üzerinde gösteren Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı içinde kendi şirketleriyle ya da anlaşabilirse başka şirketlerle çalışma yürütebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu “Libya’nın kıta sahanlığı içinde de Libyalı şirketlerle ya da üçüncü ülke şirketleriyle ortak, Libyalılar da bunu uygun görürse, anlaşabilirsek yapabiliriz. Bu konularda da çok sayıda da görüşmeler de oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhataplarıyla görüşmelerinde de gündeme geldi. O ülkelerin şirketleriyle hem burada hem orada, Libyalılarla da anlaşırsak sondaj konusunda, yapabiliriz.” diye konuştu.

Türkiye’nin kıta sahanlığının uluslararası denizcilik hukukuna ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uygun şekilde belirlendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin Libya ile anlaşmasının bu çerçevede yapıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Üçüncü gemiyle ilgili ise bu bölgede ihtiyaç duyarsak bu bölgeye, ama Karadeniz veya başka bir yerde ihtiyaç duyulursa ona göre tabii ki Enerji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli adımları atar.” dedi.