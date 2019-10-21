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Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı

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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı" açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

- Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti.

- Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık.

- Biz Suriye'yi işgal etmiyoruz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten çok önemsiyoruz. Biz değil, YPG orada demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor. 

- Bizim için YPG de DAEŞ de aynıdır. 

- (Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.

- Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil.

- Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de.

- Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır.

- YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor.

- Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk.

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