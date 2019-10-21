Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

- Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti.

- Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık.

- Biz Suriye'yi işgal etmiyoruz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten çok önemsiyoruz. Biz değil, YPG orada demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor.

- Bizim için YPG de DAEŞ de aynıdır.

- (Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.

- Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil.

- Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de.

- Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır.

- YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor.

- Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk.