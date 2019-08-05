Çavuşoğlu: AB Doğu Akdeniz'de mahkeme gibi davranamaz

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türk diplomasisi dünyada bir markadır. Bugün artık dünya bir gül bahçesi değil. 31 büyükelçiliğimiz açlık kuraklık bölgesinde görev yapmakta. Suriye'de barış umudunu ayakta tutan Astana süreci Türk diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği. Krizlere çözüm üreten bir dış politikamız var."

"Suriye meselesinde Astana süreci, Türk diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği. Üç ayrı uluslararası örgütte arabuluculukta Türkiye öncüdür. Çatışmalar ve donmuş itilafların çözümüne önümüzdeki süreçte çok daha önem verecek, ağırlık vereceğiz."

"Yeni Zelanda'daki saldırılarda olduğu gibi dünyanın dört köşesine Müslümanların haklarını savundu. Dünyanın karşı karşıya geldiği sınavları sadece jeopolitik alanda görmek yanlış olur. Irkçılığın yükselişi bizi harekete geçirdik. Yeni Zelanda saldırısı sonrası hemen bölgeye gittik, BM'yi harekete geçirdik, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da toplattık. Antisemitizmin yanı sıra İslam düşmanlığını da kabul ettirdik."



''Türk diplomasisi dünyada bir markadır. Bugün artık dünya bir gül bahçesi değil. 31 büyükelçiliğimiz açlık kuraklık bölgesinde görev yapmakta. Suriye'de barış umudunu ayakta tutan Astana süreci Türk diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği."

"İslam karşıtlığının da bir insanlık suçu olduğunu kabul ettirdik. Güçlü ekonomi güçlü dış politika demektir. FETÖ'cüleri bünyemizden arındırdıktan sonra güçlendik. Geleneksel diplomasisinin çok ötesine geçtik."

''Cumhuriyet tarihinin en çetin dönemlerinden birindeyiz''

Büyükelçilerimiz her alanda milli amaçların hizmetinde. Cumhuriyet tarihinin en çetin dönemlerinden birindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl her anlamda çok önemlidir. NATO ve Avrupa Konseyi üyesiyiz. Güçlü olan ve duran bölgesel barış ve refahın teminatı olan bir devlet ve milletiz.

"AB Doğu Akdeniz'de mahkeme gibi davranamaz"

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını dikkate almayan gelişmelerin yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Fatih sondaj gemimizin ardından Yavuz sondaj gemimiz de münhasır ekonomik bölgelerimizde faaliyete başladı. Bizim istediğimiz zenginliklerin adil paylaşımıdır. Deniz yetki alanları gibi hukuki bir konumda AB mahkeme gibi hareket edemez. Siyasi mafya gibi hareket edemezler. Onların sözde tedbirlerine göre hareket etmeyeceğiz Kıbrıs bizim milli davamızdır. Hiçbir çözüm modelini dışlamıyor ve dayatmıyoruz. Sırf müzakere yapmak için masaya oturmayacağız."

"Irak'ın yeniden İmari konusunda gereği yapıyoruz."

"İdlib'te rejimin saldırılarını engellemek için her imkanı kullandık."

"ABD ile aramızdaki sorunları dostluk ittifakımız ekseninde çözmek istiyoruz. Bu konuda ABD'nin somut adım atması gerekiyor. ABD'nin Suriye'de PKK ile angajmanını sonlandırmasını ve FETÖ ile mücadele ile ilgili taleplerimize olumlu yanıt vermesini istiyoruz. S-400 sonrasında gerçekleşenler müttefiklik ile bağdaşmaz. Görüyoruz ki, ABD Başkanı Trump bunu anlıyor. ABD tarafından olumlu adımların gelmesi durumunda eski ilişkilerimize geri dönebiliriz."