Çavuṣoğlu: A/B Öğretmenler Değişiklik Yasa Maddesi’ni geri çekeceğim

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa katılarak, Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde bulunan Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nda A/B Öğretmen uygulamasının kaldırılmasını içeren maddenin geri çekileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Öğretmenler Yasası’nı gerek teknik kurul gerekse Yüksek Danışma Kurulu aracılığıyla geçirdik ve Meclis’e sevk etmiştik. O günlerde yoğun gündem, ülkenin yaşadığı pandemi süreçlerinin izleri daha sonra Adıyaman depreminin izleri birçok konuda aslında öğretmenlerimizle birlikte yaşamaya ve çözüm üretmeye çalıştık. Biliyorsunuz ülkemizdeki sorumluluklarımız devam etmektedir. Bu sorumluluğun gereği olarak da Meclis alt komitesinde bulunan Öğretmenler Yasasını herhangi bir takvimlendirme yapmak gibi bir strateji ile değil zamanın geciktirdiği görüşmelerden dolayı bugüne kalmıştı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelecek Öğretmenler Yasası için yaz dönemi veya kış dönemi diye bir planlamamız yoktur. En çok tartışılan A/B öğretmen konusundaki rahatsızlık birçok öğretmenle yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkmıştır ki aslında A/B öğretmenle ilgili maddede yapmak istediğimiz değişiklik Öğretmenler Yasasında öğretmenlerin çalışma saatlerini tam bir tamam doldurmamalarının yarattığı bir süreçti. Bizim yaptığımız A/B öğretmen maddesini kaldırıp devletin yükünü azaltmaktı. Şuandaki Öğretmenler Yasasındaki ders saatini tüm öğretmenler yerine getirmesi halinde hedeflediğimiz tasarrufu yapabileceğimiz yönündeki tespitimiz devam etmektedir. Yakın bir zamanda Öğretmenler Yasasını görüşeceğiz ve geçireceğiz. Ancak tartışmaların noktasındaki A/B öğretmen tanımındaki değişiklik maddesini geri çekeceğiz” dedi.

Bu sene tüm öğretmenlerin ders yüklerini üstleneceklerini ve hangi seviyede, grupta olurlarsa olsunlar sorumluluklarını yerine getireceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Devlet tarafı arzu ettiği istihdamdaki sayısal tasarrufu elde etmiş olacak. Meslektaşlarımız rahat olsun rahatsız oldukları A/B öğretmen değişiklik yasa maddesini komiteden ben kendim geri çekeceğim. Ve böylelikle bu uğurda öğretmenlerin motivasyonuna, fedakarlığına saygı duyarak süreci birlikte götürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.