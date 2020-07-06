Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell'e BOREL hediye etti

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bir araya geldiği Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e ortak basın toplantısının ardından BOREL el dezenfektanı hediye etti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bir araya geldiği Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e ortak basın toplantısının ardından BOREL el dezenfektanı hediye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hediyesi olduğunu belirttiği BOREL'i Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e verirken, "Enerji Bakanımız isim hakkı talep etmesin diye bir 'L'yi eksik yapmış, BOREL ama tek 'L' ile dedi. Büyük bir kutu. Türkiye'yle ilgili kararlarınızı güncellerken bunu da dikkate alın" dedi.

Borrell ise Çavuşoğlu'na esprili bir yanıt verirken, "Bunu içmem gerekmiyor değil mi?" dedi.