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Çavuşoğlu: ABD yönetimi Yunanistan ve Kıbrıs konusunda dengeyi bozdu

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yönetiminin Yunanistan ve Kıbrıs konusunda dengeyi bozduğunu kaydetti; “Yunanistan’a bu kadar silah vermeleri, bu dengeyi bozduklarının açıkça göstergesidir." dedi.
Çavuşoğlu: ABD yönetimi Yunanistan ve Kıbrıs konusunda dengeyi bozdu

ABD’nin dengeyi bozduğunu açıkça söylediklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Kendileri bunun tersini söylüyorlar ama biz ne söylediklerine değil, ne yapıldığına bakıyoruz. Aynı şekilde Rum kesimine bir yıllığına silah ambargosunu kaldırdılar. Neden kaldırdıklarını sorduk, ‘kara para aklama konusunda bizimle işbirliği yaptılar o yüzden’ (dediler). Peki kara para aklama işbirliğinin karşılığı o ülkeye silah alma izni vermek mi? Niçin, kime karşı (silah) alacaklar, Kıbrıs Türklerine karşı.” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da yılsonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“HALEN KÖRÜ KÖRÜNE GKRY VE YUNANİSTAN’IN MAKSİMALİST TALEPLERİNİ SAVUNANLAR VAR”

Halen körü körüne Güney Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan'ın maksimalist taleplerini savunanlar bulunduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye'nin tutumunun net olduğunu söyledi.

KKTC’YLE İLGİLİ BASKILAR…

 KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasının ardından KKTC'nin TDT üyeleri tarafından tanınıp tanınmayacağıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken ise Çavuşoğlu, KKTC'nin tanınmasının önemine işaret etti.

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta federal bir çözümün olmayacağını herkesin gördüğünü belirterek, "Bunu tüm dünyanın kabul etmesi lazım. Oysa birlikte yan yana yaşayan iki devletin işbirliği pekala mümkün olabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son teklifleri de buna yönelik." dedi.

TDT üyesi ülkelere bazı ülkeler tarafından KKTC'yle ilgili baskı yapıldığına yönelik bir soruyu yanıtlarken de Çavuşoğlu, "Türk Devletleri Teşkilatının diğer üyelerine, özellikle Orta Asya'daki üyelere hatta Azerbaycan'a baskı yapmaya kalktılar hatta tehdit mektubu da gönderdiler. Bu mektubu gönderenlerden bir tanesi de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel." değerlendirmesini yaptı.

“BASKIYI SÜRDÜRÜYORLAR, SAĞLAM DURUŞ SERGİLEDİK”

Çavuşoğlu, öte yandan bölgeye AB'den çeşitli ziyaretler de olduğunu belirterek, "Bu baskıyı sürdürüyorlar ama Türk dünyası olarak, Türk Devletleri Teşkilatı olarak da sağlam duruş sergiledik çünkü Türk dünyasının kendine olan güveni geri geldi. Özellikle Karabağ Zaferi'nden sonra bu güven daha da arttı. Ayrıca Türkiye'nin her şartta Türk devletlerinin yanında olacağı inancı da çok kuvvetlendi. Her alanda bu bizim dayanışmamızı güçlendirmemiz lazım. Onların hak ve hukukunu da korumamız lazım." diye konuştu.

“RUM YUNAN İKİLİSİNİ ÇILDIRTTI”

Çavuşoğlu KKTC konusunda iki devletli çözüm politikalarını güçlü şekilde devam ettirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının tarihi bir kazanım olduğunu, bunun Rum-Yunan ikilisini çıldırttığını söyledi.

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