  • BIST 91.861
  • Altın 214,863
  • Dolar 5,2968
  • Euro 6,0330
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Çavuşoğlu: ABD’nin çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz

»
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çekilmeyi Türkiye ile ABD'nin koordine etmesi ve ortaya bir boşluk çıkmaması gerektiğini bildirdi.
Çavuşoğlu: ABD’nin çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Malta'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Valetta'da mevkidaşı Carmelo Abela ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz’de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısının ardından mevkidaşı Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın hala bir tehdit olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Tetikte olmamız gerek çünkü DEAŞ ve diğer radikal gruplar hala sahada." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bu nedenle çekilmeyi ABD ile koordine etmemiz gerekiyor. Şu anda çeşitli seviyelerde zaten temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğünü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da mevkidaşıyla görüştüğünü dile getirdi. Askeri diyaloğun da sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin koordine etmesi gereken çeşitli alanlar olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Çekilmeyi koordine etmeliyiz ki ortaya bir boşluk çıkmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle YPG/PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda birlikte hareket etmek gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, ABD'den DEAŞ ile mücedele ederken YPG/PKK'yı desteklememesini istediklerini hatırlattı.

Türkiye'nin 4 binden fazla DEAŞ üyesini etkisiz hale getirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye'de artık siyasi çözüme odaklanmak gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Suriye'de yeni anayasayı hazırlaması beklenen komisyonun 2019'un ilk günlerinde toplanmasının beklendiğini bildirdi. Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm için bu hayati bir adım olacak." dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karar yazarı Albayrak: Yeni parti söylentisi paniğe yol açtı21 Aralık 2018 Cuma 10:07
  • Türkiye, Patriot füzeleri için S-400'lerden vazgeçecek mi?21 Aralık 2018 Cuma 09:55
  • Tartışma yaratan görüntülerden sonra Milli Piyango'dan açıklama geldi21 Aralık 2018 Cuma 09:44
  • İhsan Eliaçık gözaltına alındı20 Aralık 2018 Perşembe 20:56
  • Ayşen Gruda'nın kızı kötü haberi verdi20 Aralık 2018 Perşembe 20:29
  • Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın yarın istifa etmesi bekleniyor20 Aralık 2018 Perşembe 16:30
  • MasterChef programıyla ünlenen Murat Özdemir’in işkence yaptığı papağandan kötü haber20 Aralık 2018 Perşembe 16:19
  • Fatih Portakal'ı portakal yiyerek protesto ettiler (Video)20 Aralık 2018 Perşembe 14:26
  • Milli Piyango çekilişinde hile mi yapılıyor? (Video)20 Aralık 2018 Perşembe 12:38
  • "Tokat sesi geldi, Sıla’ya ‘O…pu seni öldüreceğim’ dedi"20 Aralık 2018 Perşembe 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti