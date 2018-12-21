Çavuşoğlu: ABD’nin çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çekilmeyi Türkiye ile ABD'nin koordine etmesi ve ortaya bir boşluk çıkmaması gerektiğini bildirdi.

Malta'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Valetta'da mevkidaşı Carmelo Abela ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz’de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısının ardından mevkidaşı Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın hala bir tehdit olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Tetikte olmamız gerek çünkü DEAŞ ve diğer radikal gruplar hala sahada." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bu nedenle çekilmeyi ABD ile koordine etmemiz gerekiyor. Şu anda çeşitli seviyelerde zaten temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğünü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da mevkidaşıyla görüştüğünü dile getirdi. Askeri diyaloğun da sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin koordine etmesi gereken çeşitli alanlar olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Çekilmeyi koordine etmeliyiz ki ortaya bir boşluk çıkmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle YPG/PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda birlikte hareket etmek gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, ABD'den DEAŞ ile mücedele ederken YPG/PKK'yı desteklememesini istediklerini hatırlattı.

Türkiye'nin 4 binden fazla DEAŞ üyesini etkisiz hale getirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye'de artık siyasi çözüme odaklanmak gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Suriye'de yeni anayasayı hazırlaması beklenen komisyonun 2019'un ilk günlerinde toplanmasının beklendiğini bildirdi. Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm için bu hayati bir adım olacak." dedi.