Çavuşoğlu: ABD'nin mektubunun üslübunu kabul etmiyoruz, hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye, Rusya'dan S-400 savunma sistemini almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez" dedi.

Çavuşoğlu bu açıklamaları, Ankara'da Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam AKP'nin grup toplantısında Rusya'dan S-400 alımı hakkında "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin teslimi yapacaktır" demişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın geçen hafta kendisine gönderdiği mektubun "müttefiklik ruhuna uygun olmadığını" söylemiş, "Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz" diye konuşmuştu.